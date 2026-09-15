Ömer Çelik, Yüreğir Belediye Başkan Vekili Özünal\'ı ziyaret etti

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'i makamında ağırladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Vekili Tarık Özünal ile bir süre sohbet eden Ömer Çelik, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, Yüreğir'e yönelik hizmetler ve ilçenin öncelikli ihtiyaçları üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Özünal, ziyareti dolayısıyla Ömer Çelik'e teşekkür etti.