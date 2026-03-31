Ömer Günel:  Adalet Er ya da Geç Yerini Bulacak; Kötüler Kaybedecek, İyiler Kazanacak İnancınızı Yitirmeyin

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu belediye başkanlarından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçilmesinin ikinci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Günel, sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Bu akşam, bu kente yeniden hizmet etmek için seçilişimin üzerinden tam 2 yıl geçti. Tüm zorluklara, iftiralara ve kumpaslara rağmen beni asla yalnız bırakmayan Kuşadalı, Aydınlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Adalet er ya da geç yerini bulacak; kötüler kaybedecek, iyiler kazanacak inancınızı yitirmeyin." ifadesini kullandı.