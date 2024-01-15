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Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 300 meyve fidanı toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 300 meyve fidanı toprakla buluşturuldu

Niğde - Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 'Meyve Bahçesi Kurulumu' gerçekleştirildi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin bin dönüm araziyi tarıma kazandırdığını belirtti. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu ise çiftçi eğitimlerine başladıklarını ve meyve ağaçlarının dikimine devam edeceklerini söyledi.

Ömer Halisdemir Üniversitesi\'nde 300 meyve fidanı toprakla buluşturuldu
15.01.2024 - 22:50,
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Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 300 meyve fidanı toprakla buluşturuldu

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu:

"Üniversite olarak bin dönüm araziyi tarıma kazandırdık"

NİĞDE - Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 'Meyve Bahçesi Kurulumu' gerçekleştirildi.

Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından oluşturulan meyve bahçesi için 300 adet elma, armut, erik ve kiraz fidanları toprakla buluşturuldu. Programda konuşma yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hasan Uslu; üniversite olarak bin dönüm araziyi tarıma kazandırdıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; " Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi olarak son bir yıl içerisinde özellikle tarıma bin dönümden fazla araziyi kattık. Bundan sonraki süreçte de bin dönüme yakın araziyi daha tarıma katacağız. Tabi buradaki bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi de çiftçi eğitim merkezimizi açmaktı. Bunu da yapmış olduğumuz çalışmalarla gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte Niğde'nin çiftçisine, çiftçilikle uğraşan insanlarına yapabileceğimiz katkıları planlayacağız. Biz bu bölgeyi kalkındırmak için 2024 stratejik planımızı da yayınladık. Bölgesel kalkınmayı destekleyecek şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Ahmet Şekeroğlu ise merkez olarak çiftçi eğitimlerine başladıklarını belirtti. Şekeroğlu; "Bilindiği gibi Ayhan Şahin Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi kendi kuruluş ilkelerine yönelik çalışmalarını hızlandırmıştır. Öncelikle araştırma uygulama altyapısı kuruldu daha sonraki süreçte ise bitkisel üretim amaçlı çalışmalar ve araştırma uygulamalarına başladık. 2023'de Çiftçi Eğitim Koordinatörlüğü kuruldu. Çiftçi Eğitim Koordinatörlüğünde çiftçilere yönelik uygulama, araştırma veya kurs amaçlı meyve ağaçlarının dikimine başladık. Bundan sonra süreçte de daha önceki Niğde bağlarıyla ilgili çalışmalarımız başlayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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