Ömer Kazancı\'nın Kardeşinden Tutuklamaya Tepki

(İSTANBUL) - Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın kardeşi Yaşar Kazancı, tutuklama kararına tepki gösterdi.

Yaşar Kazancı, adliye önünde yaptığı açıklamada, "Ömer Kazancı'yı suçluyorlar. Devlet nerede, vicdanlı savcılar nerede? Ömer Kazancı, 53 sene çalıştı. Kamudan bir defa kredi almadı. Vicdanlı savcılar araştırsın. Bu rezillik nedir? Dürüstüz biz dürüst." ifadelerini kullandı.