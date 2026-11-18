Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın İmralı'da çekilen bayram fotoğrafını paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'da tutuklu amcası Abdullah Öcalan'ın Mayıs 2026'daki Kurban Bayramı'nda çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafta Ömer Öcalan'ın yanı sıra kuzeni Mehmet Reşit Öcalan ve yeğeni Gülsüm Öcalan da yer alıyor.
(ANKARA) - DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile Mayıs 2026'daki Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilen görüşmeye ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'da tutuklu bulunan amcası terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeni bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı.
Ömer Öcalan'ın "Serok Abdullah Öcalan" notuyla paylaştığı fotoğrafın, Mayıs 2026'da Kurban Bayramı dolayısıyla İmralı'da gerçekleştirilen görüşmede çekildiği belirtildi.
Paylaşılan fotoğrafta Abdullah Öcalan ve Ömer Öcalan'ın yanı sıra kuzeni Mehmet Reşit Öcalan ve yeğeni Gülsüm Öcalan yer aldı.
Kaynak: ANKA
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