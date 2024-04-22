Ömrü havada geçiyor: Yaralı halde gören vatandaş yardımına koştu - Son Dakika
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Ömrü havada geçiyor: Yaralı halde gören vatandaş yardımına koştu

Sivas'ta hayvan sever bir vatandaş, ömrünü havada geçiren ebabil kuşunu yerde yaralı halde görünce hemen yardımına koştu. Kocaali'de ikamet eden Mustafa Kıras, kuşun tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdi. Kuşun tedavisi yapıldıktan sonra doğaya geri bırakılacak.

22.04.2024 20:32  Güncelleme: 20:53
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Ömrü havada geçiyor: Yaralı halde gören vatandaş yardımına koştu

SİVAS - Sivas'ta hayvan sever bir vatandaş, ömrünü havada geçiren ebabil kuşunu yerde yaralı halde görünce hemen yardımına koştu.

Kocaali'de ikamet eden ve Sivas'a ailesini ziyarete gelen Mustafa Kıras, annesiyle birlikte eve girecekken kapılarının önünde uçamayacak durumda yaralı bir kuş buldu. Bulduğu kuşun ebabil kuşu olduğunu öğrenen Kıras, kuşun tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne haber verdi.

Akşam saatlerinde annesiyle birlikte eve girerken kapının önünde yaralı şekilde gördüklerini belirten Kıras, "Yaralıydı aldık ve eve getirdik. Biraz araştırdık ve ebabil kuşu olduğunu öğrendik. Bir gece bizimle kaldı. Bugün yetkililere bildirdik. Yaralı olduğunu söyledik. Birazdan gelip alacaklar. Tedavisi yapıldıktan sonra muhtemelen doğaya geri bırakılacak" dedi.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sivas, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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