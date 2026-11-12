OMÜ'de düzenlenen UFEST başladı, 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti verilecek - Son Dakika
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OMÜ'de düzenlenen UFEST başladı, 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti verilecek

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OMÜ\'de düzenlenen UFEST başladı, 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti verilecek
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Bakanlıkça düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST), OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Bakan Yardımcısı Osman Boyraz 13 Kasım Cuma saat 14.00'te konferans verecek; çekilişle, kayıt yaptırıp salonda bulunan 4 katılımcıya Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST), Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) başladı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde ulaştırma, altyapı, haberleşme ve teknoloji alanlarındaki projeler tanıtılıyor.

Festival kapsamında PTT, TCDD, TCDD Taşımacılık, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi yer aldı.

Festivalde ziyaretçiler, simülatörler ve etkileşimli stantlar aracılığıyla ulaşım ve haberleşme teknolojilerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Festival kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 13 Kasım Cuma günü saat 14.00'te "Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı konferans verecek.

Konferans kapsamında düzenlenecek çekilişle etkinliğe kayıt yaptıran ve program sırasında salonda bulunan katılımcılar arasından 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek.

Kaynak: AA
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