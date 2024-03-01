OMÜ\'de açılan kursla elektrikli otomotiv sektörüne teknik eleman yetiştirilecek

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) açılan kursta eğitim gören kursiyerler elektrikli otomotiv sektöründeki teknik eleman ihtiyacını karşılayacak.

Elektrikli araç sektöründeki nitelikli insan ihtiyacını karşılamak için OMÜ ile Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları (SOYS) Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulunda açılan "Otomotiv Elektrikçisi Temel Eğitimi ve Sertifikasyonu" kursunda 21 kursiyer 6 ay eğitim görecek

Kursu başarıyla tamamlayanlar, OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından iş garantili sertifikalandırılarak sektörde istihdam edilecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, açılışta, projenin elektrikli araç tamiri ve AR-GE çalışmalarının altyapısını oluşturacak bir faaliyet olduğunu vurgulayarak, "Yapılan işbirliği ve eğitim programıyla sektördeki nitelikli insan ihtiyacı karşılanacak." dedi.

Samsun Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Koçak ise "Elektrikli araçlara teknik elaman yetiştirmek için bir kurs programı başlattık. Bildiğiniz üzere fosil yakıttan artık elektrikli araçlara geçiyoruz. Fakat bunlara bakım yapacak teknik elemanımız yoktu. Üniversitemiz de bize destek verdi. Bugün 96 saatlik bir programın başlangıcını yapıyoruz." diye konuştu.

OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kemal Yıldızlı, "Bine aşkın öğrenci teknik programlarda öğrenim görmektedir. Kurs kapsamında ise 21 kursiyerimizi yaklaşık 16 hafta burada, devamında ise başka eğitim alanları ve atölyelerde eğiteceğiz. Samulaş Hafif Raylı Sistem Genel Müdürlüğünden de destek alacağız." ifadesini kulandı.

Kurs kapsamında sınavların da yapılacağını vurgulayan Yıldızlı, "Sınavlar hem uygulamalı hem de çoktan seçmeli testlerden oluşacak. Burada başarılı olanlar sertifikalandırıyor. Sanayide ihtiyaçları karşılamak üzere SOYS dernek üyelerimizin teknik servislerinde görev olacaklardır. Bu kursa bazı modifikasyonlara ihtiyaç duyulduğu zaman tekrar talep olacağını umuyoruz." dedi.