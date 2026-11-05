OMÜ İlahiyat Fakültesinin 50. yılında akademik ve vefa ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

OMÜ İlahiyat Fakültesinin 50. yılında akademik ve vefa ödülleri sahiplerini buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

OMÜ İlahiyat Fakültesinin kuruluşunun 50. yılı, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törenle kutlandı. Törende 50. yıl belgeseli izlendi; fikir ve sanat, eser, araştırma-geliştirme, akademik hizmet, idari hizmet ve vefa ödülleri sahiplerine verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesinin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlandı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, fakültenin yarım asırlık akademik ve düşünsel birikimine dikkati çekti.

Samsun Yüksek İslam Enstitüsü olarak 1976 yılında dikilen fidanın bugün ulu bir çınara dönüştüğünü dile getiren Aydın, dijitalleşme ve toplumsal değişim çağında bilginin ahlaki sorumluluk ve hikmet anlayışıyla buluşması gerektiğini kaydetti.

Aydın, fakültenin nitelikli insan kaynağı ve bilimsel çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve ülkenin akademik hayatına katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar ise fakültenin 1976'dan bu yana üstlendiği misyona değinerek, dini bilginin akademik yöntemler ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmasının önem taşıdığını vurguladı.

Sancar, manipülasyonların arttığı bir dönemde güvenilir dini bilginin üretilmesinin toplumsal barış ve milli bütünlük adına stratejik bir sorumluluk olduğunu anlattı.

Törende fakültenin yarım asırlık tarihini ve kurumsal yolculuğunu anlatan 50. yıl belgeseli de izlendi.

Bu kapsamda Prof. Dr. Burhanettin Tatar, Fikir ve Sanat Ödülü'ne, Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Eser Ödülü'ne, Prof. Dr. İbrahim Turan ve Prof. Dr. Yavuz Ünal, Araştırma ve Geliştirme Ödülü'ne, Prof. Dr. Mustafa Köylü, Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran ve Doç. Dr. Kenan Ayar, Akademik Hizmet Ödülü'ne, Dilaver Çankaya da İdari Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Törende ayrıca eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş'e, Prof. Dr. Erhan Yetik'e, Prof. Dr. İshak Yazıcı'ya, Prof. Dr. Muhsin Koçak'a ve Prof. Dr. Mustafa Zeki Terzi'ye, Vefa Ödülü verildi.

Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Müftüsü Hasan Güneş, eski Amasya Milletvekili Akif Gülle ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

Program, fakültenin 50 yıllık geçmişini yansıtan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkKültür SanatEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
Uyuyan kocasına yaptığı korkunç Ardından hayatına son verdi Uyuyan kocasına yaptığı korkunç! Ardından hayatına son verdi
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki... Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
17:28
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
17:18
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:46
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
16:41
Liverpool’u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı Transfer bombası
Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 17:57:44. #.0.2#
SON DAKİKA: OMÜ İlahiyat Fakültesinin 50. yılında akademik ve vefa ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android