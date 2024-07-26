Ondokuz Mayıs Üniveritesi (OMÜ) Tekvando Takımı, Avrupa Üniversite Oyunları'nda 2 madalya kazandı.
OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OMÜ Tekvando Takımı, 12 - 24 Temmuz 2024 tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'na katıldı.
Tekvando sporcularından Kardelen Demir, 73 kiloda gümüş madalya kazandı.
Senanur Çelik ise 53 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
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