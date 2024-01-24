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OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Sosyal Pediatri Polikliniği Hizmete Girdi - Son Dakika
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OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Sosyal Pediatri Polikliniği Hizmete Girdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Sosyal Pediatri Polikliniği, törenle hizmete girdi. Sosyal Pediatri Polikliniği, çocukların sağlığının geliştirilmesi ve korunması için öncelikler belirleyerek çocuk sağlığı izlemi yapmakta ve ailelere danışmanlık hizmeti vermektedir. Poliklinikte aya ve yaşa uygun özel aşılar uygulanmaktadır. Ayrıca çocukluk çağı taramaları da yapılmaktadır.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Sosyal Pediatri Polikliniği Hizmete Girdi
24.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:06
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Sosyal Pediatri Polikliniği, törenle hizmete girdi.

OMÜ Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Ayçiçek Dinçer, törende yaptığı açıklamada, çocukların sağlığının geliştirilmesi ve korunması için öncelikler belirlendiğini vurguladı.

Dinçer, Sosyal Pediatrinin çocuk sağlığının desteklenmesi, geliştirilmesi ve korunmasına öncelik verdiğini ifade ederek, "Sosyal Pediatri, çocuk sağlığına küresel, bütünsel ve çok disiplinli bir yaklaşım olarak tanımlanır. Çocuğu sadece biyolojik bir varlık olması dışında aile, okul ve çevre bağlamında sosyal bir varlık olarak gören, psikolojik özellikleriyle ele alan bir bilim dalıdır. Bu amaçla Sosyal Pediatri Polikliniğinde çocuk sağlığı izlemi yapılmakta, bu izlemler sırasında çocukların sağlığının geliştirilmesi ve korunması için öncelikler belirlenmektedir. Ayrıca ailelere danışmanlık da verilmektedir. Bilim dalımızda bir öğretim üyesi ve bir hemşire görev yapmaktadır. Sosyal pediatri hemşiresi, doktor kontrolünde aşı uygulamakta ve gerekli durumlarda emzirme problemi yaşayan annelere destek vermektedir." ifadelerini kullandı.

Sosyal Pediatri polikliniğinin randevulu olduğunu aktaran Sosyal Pediatri Bilim Uzmanı Dinçer, şunları kaydetti:

"0-6 yaş çocuklar Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri, 6 yaşından büyük çocuklar ise Perşembe günü kabul edilmektedir. Eğitim günü olduğundan Cumaları poliklinik hizmeti verilmemektedir. Polikliniğimizde sadece çocuk sağlığı izlemi yapılmaktadır. Akut ya da kronik şikayeti olanlar kabul edilmemektedir. Başvurmadan önce lütfen randevu alınız. Kliniğimizde aya ve yaşa uygun özel aşılar uygulanmaktadır. Aile hekimliğinde yapılan Sağlık Bakanlığınca belirlenen ulusal aşı takvimindeki aşılar ise ileriki haftalarda uygulanmaya başlayacaktır. Sosyal Pediatri bilim dalının başlıca ilgi alanları; büyümenin izlenmesi, anne sütü ve emzirme, bebek bakımı, aşılar ve tamamlayıcı beslenmedir. Bunlara ek olarak uyku danışmanlığı, tuvalet eğitimi, mahrem eğitimi, gelişimin desteklenmesi, dijital medyanın doğru ve etkin kullanımı, çocukluk kazaları ve önleme yöntemleri, çocuklarda ihmal ve istismar alanlarıdır. Çocukluk çağı taramalarının ise doğum sonrası depresyon taraması, gelişimsel kalça displazisi taraması, gelişim taraması, otizm spektrum bozukluğu taraması, demir eksikliği anemisi taraması, hipertansiyon taraması, hiperlipidemi taraması, obezite taraması, skolyoz taramasıdır."

Kaynak: AA
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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