OMÜ ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı, denizde boğulma vakalarına karşı ortak tatbikat yaptı - Son Dakika
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OMÜ ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı, denizde boğulma vakalarına karşı ortak tatbikat yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı, denizde boğulma vakalarıyla etkin mücadele kapsamında ortak bir tatbikat gerçekleştirdi. OMÜ ile Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yapılan tatbikatta, senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren askeri personel, Merzifon'dan kalkan askeri helikopterle OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından askeri personel taburcu edildi. Tatbikat, denizde meydana gelebilecek boğulma olaylarına hızlı ve etkin müdahale amacıyla gerçekleştirildi.

19.07.2024 17:05
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından denizde boğulma vakalarıyla etkin mücadele kapsamında ortak tatbikat yapıldı.

OMÜ ile Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığının imzaladığı ve yılda birden fazla tatbikatı öngören protokol kapsamında boğulma vakalarına işaret edildi.

Bu kapsamda yapılan tatbikatta, Merzifon'dan kalkan askeri helikopter, Samsun'un Tekkeköy ilçesi açıklarında senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren askeri personeli olay yerinden alarak OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nin karşısındaki helikopter pistine getirdi.

Pistte sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu askeri personel, Acil Servis'teki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Başarıyla tamamlanan tatbikatta denizde meydana gelebilecek herhangi bir boğulma olayında iki kurumun müdahale hızı ortaya konuldu.

Protokolle hızlı ve etkin müdahaleyle denizdeki boğulma vakalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel OMÜ ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı, denizde boğulma vakalarına karşı ortak tatbikat yaptı - Son Dakika

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