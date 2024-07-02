On5Sıfır7 Film Haftası Sinemaseverlerle Buluşuyor - Son Dakika
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On5Sıfır7 Film Haftası Sinemaseverlerle Buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen On5Sıfır7 Film Haftası, 9-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Film haftası kapsamında 20 farklı film izlenecek ve etkinliklerle Gazze'de yaşananlara dikkat çekilecek. Ayrıca programda darbe, direniş ve özgürlük temaları işlenecek. Haftanın galası, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilecek.

02.07.2024 15:17
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Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, 15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "On5Sıfır7 Film Haftası", 9-15 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak.

Film haftası kapsamında "15 Temmuz'dan Gazze'ye Direniş" mottosuyla, dünya sinemasından 20 farklı film izlenime sunulacak.

Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki basın toplantısında, programda darbe, direniş ve özgürlük temalarının yanında etkinliklerle Gazze'de yaşananlara dikkat çekeceklerini söyledi.

" Bolivya'da darbe girişiminde yetkililer Türkiye'yi örnek aldı"

Turunç, Gazze gündemini bu yılki film haftasında es geçmemek istediklerini belirterek, "Duamız, temennimiz, ne ülkemizde ne de dünyanın herhangi bir yerinde insan hakları ihlaline yönelik ekonomik, siyasi ve askeri bir adım atılmasın." dedi.

Bolivya'da 26 Haziran'da yaşanan darbe girişiminin de 15 Temmuz gündemini hatırlattığına işaret eden Turunç, "Bolivya'da yetkililer 'Türkiye'yi örnek aldık' dediler. Türkiye'yi örnek göstermeleri, özgürlük adına bedel ödemeye hazır bir millet olarak bizi model almaları dahi gurur verici." ifadesini kullandı.

Turunç'un konuşmasının ardından 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kağan Şahin program takvimini aktardı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra sinema ve basın camiasından isimler de toplantıya katıldı.

3 farklı konumda, 20 farklı gösterim

"On5Sıfır7 Film Haftası"nın galası, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılımıyla 8 Temmuz'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğin film gösterimleri, 9-15 Temmuz'da Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Ümraniye Cemil Meriç Kültür Merkezi ve Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde yapılacak.

"Gazze Özgürlük İçin Savaşıyor", "Emperyal Coğrafya", "İhtiyarlar Taburu", "Arapça Konuşan Topraklar", "Siyonizm'in Hikayesi" ve "Şili Çatışması" filmi, program kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde 10 Temmuz'da "Direnişin Anahtarı Sinema" paneli İhsan Kabil, Semih Kaplanoğlu, Filistinli yönetmen Muhammed Bekri, Yusuf Kaplan, Doç. Dr. Yusuf Ziya Gökçek ve Rıza Oylum'un katılımıyla düzenlenecek.

4 büyük köprüye Türk bayrağı asılacak

Program kapsamında ayrıca 5 Temmuz'da Marmara Bölgesi'ndeki 4 köprüye eş zamanlı olarak Türk bayrakları asılacak.

Bunun yanı sıra "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi", 7 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda düzenlenirken 11 Temmuz'da Atletizm Federasyonu ve TÜGVA ile "Vatan Koşusu", 12 Temmuz'da Barbaros Hayrettin Camisi'nde hatim programı ve İstanbul Üniversitesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla "8. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu", 12-15 Temmuz'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde anma etkinlikleri, 14 Temmuz'da Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla "15 Temmuz'dan Gazze'ye Bisiklet Turu", 14 Temmuz'da "9 Şehirde 9 Araç" sergisi, 20-30 Temmuz'da ise "10 ülkede 15 Temmuz Seminerleri" gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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