Öncüpınar Sınır Kapısında Hareketlilik... Ülkelerine Dönen Suriyeliler Türkiye'ye Teşekkür Etti - Son Dakika
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Öncüpınar Sınır Kapısında Hareketlilik... Ülkelerine Dönen Suriyeliler Türkiye'ye Teşekkür Etti

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Suriye'de terör örgütü HTŞ öncülüğündeki muhalif silahlı grupların 11 gün süren saldırılarının ardından Beşar Esad yönetimi düşerken, 13 yıl önce başlayan iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen Suriyelerin bir kısmı ülkelerine dönmeye başladı. Kilis’teki Öncüpınar Gümrük Kapısı’ndan ülkelerine dönen Suriyeler, Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

09.12.2024 17:08
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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(KİLİS/ÖNCÜPINAR) - Suriye'de terör örgütü HTŞ öncülüğündeki muhalif silahlı grupların 11 gün süren saldırılarının ardından Beşar Esad yönetimi düşerken, 13 yıl önce başlayan iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen Suriyelerin bir kısmı ülkelerine dönmeye başladı. Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeler, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Suriye'de terör örgütü Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalif gruplar, 27 Kasım günü Halep'in batı kırsalında rejim güçleriyle çatışmaya başladı. Önce Halep'te hakimiyet sağlayan gruplar, daha sonra İdlib, Hama ve Humus'u ve ardından başkent Şam'ı kontrol etti ve Esad'ın ülkeden ayrılmasıyla yönetimi ele aldı. Suriye'de yeni bir dönemin başlamasına neden olan bu gelişmenin ardından 2011 yılından bu yana iç savaş nedeniyle Suriye'yi terk edip Türkiye'ye gelenler için de geri dönüş gündeme geldi. Sayılarının 3 milyon civarında olduğu belirtilen Türkiye'deki Suriyelilerin bir kısmının ülkelerine döneceği öngörülüyor.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayaşan Suriyelilerin bazıları da geri dönüş için kara sınır kapılarından ülkelerine geçmeye başladı. En hareketli sınır kapılarından biri de Kilis'te bulunan Öncüpınar Gümrük Kapısı oldu.

Gün içerisinde yüzlerce kişinin ülkelerine döndüğü belirtilirken, sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Uzun süredir Türkiye'de yaşadığını anlatan ve ülkesine dönmek için Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda bekleyen Ali Muhammed, iç savaş nedeniyle terk ettiği Halep'e geri dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek Türkiye'ye teşekkür etti. 2017'de Türkiye'ye geldiğini anlatan Ali Muhammed, "Türkiye çok yardım etti, yemek, eklek, su, çadır... Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan, söz verdim, Suriye'ye döneceğim" dedi.

Halep'e dönecek bir başka sığınmacı Muhammed Tahan ise, artık kendi ülkesinde yaşamak istediğini söyledi. İstanbul'dan Kilis'e gelen ve memleketi Şam'a gitmek için sınır kapısında bekleyen Tahir Adnan ise Beşar Esad'ın yönetimi bırakmasından yaşadığı memnuniyeti ifade etti, ülkesine döneceği için büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Öncüpınar Sınır Kapısında Hareketlilik... Ülkelerine Dönen Suriyeliler Türkiye\'ye Teşekkür Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Öncüpınar Sınır Kapısında Hareketlilik... Ülkelerine Dönen Suriyeliler Türkiye'ye Teşekkür Etti - Son Dakika

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