ÖNDER, Azerbaycan'daki okul kısıtlamalarına temel hak ve özgürlük çağrısında bulundu - Son Dakika
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ÖNDER, Azerbaycan'daki okul kısıtlamalarına temel hak ve özgürlük çağrısında bulundu

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ÖNDER, Azerbaycan'da okullarda gündeme gelen kısıtlamaların temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini istedi. 28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilerin eğitim hakkından mahrum bırakıldığını hatırlatan dernek, Azerbaycanlıların yanında olduğunu bildirdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, son günlerde Azerbaycan'da okullarda gündeme gelen kısıtlamaların temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada, imam hatip camiasının özellikle 28 Şubat sürecinde inanç ve özgürlükler alanında ağır hak ihlalleri, yasaklar ve derin mağduriyetler yaşadığı belirtildi.

Başörtülü öğrencilerin eğitim haklarından mahrum bırakılmasına, kadınların inançları nedeniyle çalışma hayatında engellerle karşılaşmasına tanıklık edildiği aktarılan açıklamada, "Binlerce insanımız inancı ile eğitimi, mesleği ve geleceği arasında tercih yapmak zorunda kaldı. Bu yasaklar milletimize hiçbir katkı sağlamadı, aksine ülkemizin gelişip güçlenmesine engel oldu. Ancak biz, milletimizin kararlı mücadelesiyle yasakçı zihniyetin gücünü kaybederek tarihe gömüldüğünü gördük." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu acı tecrübenin yasakların toplumsal yaraları derinleştirdiğini, birlik ve beraberliğe zarar verdiğini açıkça gösterdiği belirtilerek, şöyle devam edildi:

"Bizim yaşadıklarımızdan çıkarılacak ders nettir. İnançlar baskıyla susturulamaz, temel hak ve özgürlükler yasaklarla ortadan kaldırılamaz. Bugün benzer mağduriyetlerin kardeş Azerbaycan'da da yaşandığına üzülerek şahitlik ediyoruz. Oysa hiçbir öğrenci inancı nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılmamalı, hiçbir insan inancı ile geleceği arasında tercihe zorlanmamalıdır. Azerbaycan'da gündeme gelen kısıtlamalar, temel hak ve özgürlükler çerçevesinde yeniden değerlendirilmelidir."

"Türkiye ile Azerbaycan arasındaki 'iki devlet, tek millet' anlayışı ortak tarihimizin, kültürümüzün ve gönül birliğimizin ifadesidir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kardeşlik, yalnızca sevinçleri paylaşmayı değil, geçmişte yaşanan acılardan çıkarılan dersleri de samimiyetle paylaşmayı gerektirir. İnanıyoruz ki inanç ve özgürlükler alanındaki sorunların çözüme kavuşturulması, iki ülke arasındaki köklü bağları daha da güçlendirecektir. Bu kardeşliğe gölge düşürebilecek yaklaşımlara karşı dikkatli olunması büyük önem taşımaktadır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin en kısa zamanda inanç ve değerlerini özgürce yaşayabildikleri, temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğu bir ortama kavuşmalarını istiyoruz. Aklıselimin, sağduyunun ve adaletin hakim olacağına, meselenin en kısa zamanda çözüme kavuşacağına inancımız tamdır. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanındayız."

Kaynak: AA
İnsan HaklarıDış PolitikaAzerbaycan28 ŞubatEğitimGüncelSon Dakika

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