Önemli Etkinlikler ve Toplantılar Bugün

06.05.2026 00:10
Bugün çeşitli bakanlık etkinlikleri, anma programları ve TBMM toplantıları gerçekleştirilecek.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SAHA EXPO 2026'ya iştirak edecek, Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Programı'na ve Vizyon 100 İstanbul Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.30/12.00/17.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mezarlığı'nda "Üç Fidan Anma Programı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni'ne iştirak edecek.

(Konya/09.30)

2- TBMM'den

Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/9.30/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Girişim Sermayesi Fon Çağrıları Tanıtımı'na, Uydu Teknolojileri Geliştirme Çağrısı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/16.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19'uncu Azerbaycan Uluslararası Tarım Fuarı Bakanlar Oturumu'na, Azerbaycan-Türkiye-Özbekistan İş İnsanları Toplantısı'na katılacak.

(Bakü)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılacak, forum kapsamında ikili görüşmeler yapacak

(Leipzig)

5- SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gün faaliyetleriyle sürecek.

(İstanbul/10.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan eş başkanlığında 3. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

(Ankara)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığınca uygulanacak "Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele Hareketi Programı"nın Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tanıtımına katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris ekibine konuk olacak.

(Kaunas/20.00)

3- Hentbolda kadınlar ve erkekler 50. Yıl Federasyon Kupası organizasyonu, 8'li final formatında İstanbul'da çeyrek final maçlarıyla başlayacak. Müsabakalar; THF Beykoz Spor Ormanı Yeni Spor Salonu ile Üsküdar Çamlıca Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/12.30/14.45/17.00/19.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Bayern Münih-PSG maçı oynanacak.

(Münih/22.00)

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

