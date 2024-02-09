Ontario'da düzenlenen fener gösterisinde renkli ışık enstalasyonu - Son Dakika
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Ontario'da düzenlenen fener gösterisinde renkli ışık enstalasyonu

Ontario\'da düzenlenen fener gösterisinde renkli ışık enstalasyonu

Kanada'nın Ontario eyaletinin Markham kentinde düzenlenen fener gösterisinde, 8 Şubat 2024 tarihinde, ipekten yapılmış 250'den fazla rengarenk fenerin yer aldığı bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlik, Çin Ay Yeni Yılı'nı kutlamak üzere 8-25 Şubat tarihleri arasında düzenleniyor.

09.02.2024 17:19  Güncelleme: 17:20
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ONTARİO, 9 Şubat (Xinhua) -- Kanada'nın Ontario eyaletinin Markham kentinde düzenlenen fener gösterisinde ışık enstalasyonuyla fotoğraf çektiren insanlar, 8 Şubat 2024.

İpekten yapılmış 250'den fazla rengarenk fenerin yer aldığı etkinlik, Cumartesi gününe denk gelen Çin Ay Yeni Yılı'nı kutlamak üzere 8-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ontario'da düzenlenen fener gösterisinde renkli ışık enstalasyonu - Son Dakika


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