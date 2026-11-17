Onur Kara'nın kullandığı beton mikseri denize yuvarlandı, şoför öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Onur Kara'nın kullandığı beton mikseri, Mersin-Antalya kara yolu Yenikaş mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla denize yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtaki 29 yaşındaki sürücü Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi ve soruşturma başlatıldı.
MERSİN'in Aydıncık ilçesinde denize yuvarlanan beton mikserinin şoförü Onur Kara (29), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Mersin- Antalya kara yolu Yenikaş mevkisinde meydana geldi. Onur Kara yönetimindeki beton mikseri, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkıp uçurumdan denize yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen araçtaki Kara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kara'nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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