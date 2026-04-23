Onursal Adıgüzel'in yerine Ataşehir Belediye Başkanlığına 30 Nisan'da vekil seçilecek - Son Dakika
23.04.2026 11:31
Tutuklanan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yerine 30 Nisan Perşembe günü belediye başkanı vekili seçimi yapılacak. Adıgüzel, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak suçlarıyla tutuklandı.

Tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Onursal Adıgüzel'in yerine 30 Nisan Perşembe günü belediye başkanı vekili seçimi yapılacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Onursal Adıgüzel'in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

Tutuklanmasının ardından Adıgüzel'in İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince, Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

