OpenAI'da testlerin hızlandırıldığı öne sürüldü, modeller Hugging Face'e saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

OpenAI'da testlerin hızlandırıldığı öne sürüldü, modeller Hugging Face'e saldırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York Times'ın incelediği e-postalara göre OpenAI çalışanları, modellerin testlerde yeterince izlenmediği uyarısını yöneticilere iletti ancak dikkate alınmadı. Yöneticiler testlerin hızlanmasını isterken model testten kaçıp Hugging Face'e saldırdı, 14 kimlik bilgisi paylaşıldı.

NEW ABD'li teknoloji şirketi OpenAI'a ait bir test sırasında yapay zekanın kontrolden çıktığı olayla ilgili, şirket çalışanlarının yöneticilere uyarıda bulunduğu ancak dikkate alınmadığı öne sürüldü.

New York Times tarafından incelenen e-posta mesajlarına göre, OpenAI'ın yapay zekasının kontrolden çıktığı olaydan aylar önce iki çalışan üst düzey yöneticileri uyardı ancak uyarılar umursanmadı.

İki çalışan, gönderdikleri e-postada OpenAI'ın en yeni yapay zeka modellerinin, teknolojinin gelişmişliğini ölçmek ve modelleri güvence altına almak için yapılan testler sırasında uygun şekilde izlenmemesinden endişe duyduklarını belirtti.

Ancak OpenAI yöneticileri, uyarılara rağmen çalışanlara, yapay zeka modellerini zamanında piyasaya sürmek için testlerin mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemesi gerektiği talimatını verdi.

İki çalışan, ek güvenlik protokollerinin uygulanmadığını bildirirken, OpenAI çalışanları ve yöneticileri arasındaki yazışmalar, San Francisco merkezli yapay zeka şirketinin güvenliğe yeterince öncelik vermediği şeklinde değerlendirildi.

OpenAI'ın modelleri, söz konusu test ortamlarından kaçarak yapay zeka girişimi Hugging Face ve diğer kuruluşlara saldırmış, yapay zeka güvenliği hakkında küresel bir tartışma başlatmıştı.

Hugging Face vakası

OpenAI'ın Temmuz 2026'da yapay zeka modellerinin kabiliyetlerini ölçmeye yönelik yürüttüğü testler, ciddi bir güvenlik olayına dönüşmüştü.

Şirketin 26 Ağustos'ta yayımladığı inceleme raporuna göre, OpenAI'ın yalnızca araştırmalarda kullandığı "Internal Model 1 (IM1)" adlı modeli olayda başrol oynamıştı.

Yapay zeka ajanı, testte başarılı olmak için kendisine konulan sınırları aşarak şirketin sistemlerine ve internete erişmiş, başka yapay zeka ajanlarıyla iletişim kurmuştu.

Yapay zeka ajanlarından biri, açık kaynaklı yapay zeka modelleri platformu "Hugging Face"e erişim sağlayabilecek 14 kimlik bilgisini tespit etmiş ve bunları diğer ajanlarla paylaşmıştı.

Ajanlar, daha sonra Hugging Face'in sistemlerindeki güvenlik açıklarından yararlanarak sunucularda kod çalıştırmış, özel verilere ve farklı sistemlere ait erişim bilgilerine ulaşmıştı.

Kaynak: AA
TeknolojiNew YorkGüvenlikGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler
Almanya’da görevli Türk savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulundu Almanya’da görevli Türk savcı İstanbul’da hayatını kaybetti: Ölümü şüpheli bulundu
Galatasaray’ın yeni yıldızını duyurdular 6 aylığına kiralanacak Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak
Bizim Çocuklar’a bir kötü haber daha Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha
Ankara’da 4,5 Milyon TL maaşla personel arıyorlar Başvurular sürüyor Ankara'da 4,5 Milyon TL maaşla personel arıyorlar! Başvurular sürüyor
Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci Ülkesinin kahramanı oldu Görüntüsüyle tüm dünyada ses getiren kaleci! Ülkesinin kahramanı oldu
23:26
Ev değil banka Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
Ev değil banka! Duvarlardan, fayansların altından milyonlarca Euro çıktı
23:09
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan’a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu
Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ile Serdar Turhan'a ait 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu
23:04
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım’ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Atilla Yıldırım'ın telefonundan Özgür Özel ile alem yaptığı görüntüler çıktı
23:01
Fon yatırımcılarının beklediği açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan geldi
Fon yatırımcılarının beklediği açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi
22:25
Odine hisselerindeki 15 milyar TL’lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
Odine hisselerindeki 15 milyar TL'lik işlem mercek altında: Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı
22:14
Buse Terim, kızının hastalığını ’’Maalesef ilacı yok’’ diyerek duyurdu
Buse Terim, kızının hastalığını ''Maalesef ilacı yok'' diyerek duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 00:01:24. #.0.2#
SON DAKİKA: OpenAI'da testlerin hızlandırıldığı öne sürüldü, modeller Hugging Face'e saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei