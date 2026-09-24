Oramiral Tatlıoğlu, Deniz Kurdu-I 2026'da insanlı-insansız harekat konseptini anlattı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Gelecekteki harekat konseptimiz, insanlı ve insansız sistemlerin birbirini besleyecek şekilde kullanımına dayalı olacaktır." dedi.

Tatlıoğlu, Marmaris Aksaz'da Deniz Kurdu-I 2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamında, TCG Anadolu gemisinde yaptığı konuşmada, tatbikatın 100 gemi, 50 hava vasıtası ve 14 bin personelin katılımıyla Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de üstün bir başarıyla icra edildiğini belirtti.

Tatbikatta özellikle üç konunun ön plana çıktığını dile getiren Tatlıoğlu, şunları kaydetti:

"Birinci olarak insansız ve otonom sistemlerin insanlı sistemlerle müşterek ve bütünleşik kullanımına yönelik harekatlar icra edildi. İkinci olarak insanlı ve insansız sistemlerin ağ merkezli harekat yeteneği üzerinden birlikte görev yapacağı hibrit model denendi. Envanterimize girecek kamikaze tek yönlü saldırı maksatlı insansız su üstü, su altı ve hava sistemleri birbirleriyle müşterek olarak kullanılarak test edildi. Üçüncü olarak hızlı veri akışına imkan sağlayan dijital komuta kontrol, muhabere ve link kabiliyetlerimiz kullanıldı."

"Atışlar başarıyla icra edilerek hedefler batırıldı"

Bugün icra edilen faaliyetler kapsamında PİRANA kamikaze insansız deniz aracı tarafından hedefe yönelik yüksek hassasiyetle saldırı faaliyeti icra edildiğini ve hedefin imha edildiğini bildiren Tatlıoğlu, "Helikopterlerimizden top atışı, CİRİT ve hellfire güdümlü mermiler atışları, SİHA'larımızdan MAM-C ve MAM-L mühimmat atışları başarıyla icra edilerek hedefler batırıldı. İnsansız sistemler alanında ülkemizin dünyada öncü konumunda bulunduğu İHA'ları, deniz harbinin her boyutunda görev yapacak İDA'ları ve kamikaze İDA'ları envanterimize katıyoruz ve bu unsurları müşterek kullanmak üzere geliştirdiğimiz taktiklerimizi tatbikatlarımızda deniyoruz." diye konuştu.

"Gelecekteki harekat konseptimiz, insanlı ve insansız sistemlerin birbirini besleyecek şekilde kullanımına dayalı olacaktır" ifadesini kullanan Tatlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bağlamda tasarım ve inşaat süreçlerini hassasiyetle takip ettiğimiz Tepe sınıfı hava savunma muhribimiz KOCATEPE, milli denizaltı ATILAY ve milli uçak gemisi projelerimizin de hayata geçirilmesiyle deniz kuvvetlerimiz Mavi Vatan ve ötesinde anavatanı denizden gelecek her türlü tehdide karşı koruma, Türkiye Cumhuriyeti'nin politik, askeri ve ekonomik çıkarlarını koruma, barışı destekleme, insani yardım, tahliye ve görevleri icra etme imkan ve kabiliyetlerini çok daha ileriye taşıyacaktır."