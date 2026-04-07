Orban: Trump olsaydı savaş olmazdı

07.04.2026 16:43
Macaristan Başbakanı Orban, Trump'ın barış çabalarının savaşın patlak vermesini engelleyeceğini savundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 4 yıldır Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde yaşadıklarını belirterek, "(ABD) Başkan (Donald) Trump 2022'de başkan olsaydı, şimdi bir savaşın olmayacağını biliyoruz. Savaş başlamazdı bile. ve Avrupalılar, özellikle Brüksel, Başkan'ın (Trump) barış çabalarını engellemeseydi, barış çoktan Ukrayna'da yeniden sağlanmış olurdu." dedi.

Macaristan Başbakanı Orban, 12 Nisan'daki genel seçimler öncesi Budapeşte'yi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile ortak basın toplantısında konuştu.

Başbakan Orban, en son bir ABD başkan yardımcısının Macaristan'ı ziyaretinin 35 yıl önce gerçekleştiğini hatırlatarak, Vance'ı "saygı ve içtenlikle karşıladığını" dile getirdi.

Orban, "Başkan (Donald) Trump'ın seçilmesiyle ilişkilerimizde altın çağın başladığına inanıyorum." dedi.

Bu yıl iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin ivme kazandığını dile getiren Orban, 30 Amerikan şirketinin Macaristan'da milyarlarca dolarlık doğrudan yatırım açıkladığını ve ABD-Macaristan işbirliğinin uzay, teknoloji ve savunma alanlarında da genişletildiğini kaydetti.

Orban, "Geçen yıllarda Macaristan'ın yanında oldukları için Başkan Trump'a ve Başkan Yardımcısı Vance'a minnettarız." diye konuştu.

ABD'nin "dünyanın en güçlü ülkesi olduğu" değerlendirmesinde bulunan Orban, bu ülke ile müttefik olmaktan mutluluk duyduğunu ve bu sayede Macaristan'ın barış ve güvenliğinin garanti altında olduğunu söyledi.

Orta Doğu'da yaşananlar bağlamında Avrupa kıtasının tüm zamanların en kötü enerji krizlerinden biri ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Orban, Vance ile bu konuyu da ele aldıklarını belirtti.

Orban, "(Akaryakıt) Fiyatlarda ciddi artışlar görüyoruz ve zamanında önlem almazsak enerji, petrol ve doğal gaz kıtlığı yaşayacağız. Bu durumda, ABD ile Macaristan arasındaki enerji işbirliği özellikle önemli aksi takdirde Macaristan'ın enerji ihtiyaçlarını garanti altına alamayız ve kamu hizmeti fiyatları ile başa çıkamayız." ifadelerini kullandı.

Vance ile görüşmesinde "ABD'nin barışı tesis etme çabalarını" da ele aldıklarını dile getiren Orban, Macaristan'ın her zaman ABD'yi ve Başkan Trump'ı bu çabalarında desteklediğini söyledi.

Orban Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Dört yıldır bir savaşın gölgesinde yaşıyoruz ve Başkan Trump 2022'de başkan olsaydı, şimdi bir savaşın olmayacağını biliyoruz. Savaş başlamazdı bile. ve Avrupalılar, özellikle Brüksel, Başkan'ın (Trump) barış çabalarını engellemeseydi, barış çoktan Ukrayna'da yeniden sağlanmış olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Vance ile "Macaristan seçimlerine yabancı güvenlik servisleri tarafından çok açık şekilde müdahale edilmesini" de görüştüğünü kaydeden Orban, bu görüşmeden memnuniyet duyduğunu yineledi.

Ayrıca Orban, göç, toplumsal cinsiyet, aile politikası ve küresel güvenlik alanlarında da fikir ve tecrübe paylaşımında bulunduklarını, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin devam etmesinde mutabık kaldıklarını vurguladı.

Orban, bir gazetecinin sorusu üzerine, ne pahasına olursa olsun Ukrayna'daki savaşın durdurulması gerektiğini belirtti.

Savaşın yaşandığı Ukrayna'nın Macaristan'ın komşusu olduğunu hatırlatan Orban, "Bu savaşta Macarlar da ölüyor çünkü Ukrayna'nın mevcut topraklarında, bazen acımasız önlemlerle askere alınan ve cepheye götürülüp ölen birçok Macar yaşıyor." diye konuştu.

Orban, Trump'ın bir barış zirvesi başlattığını ve Budapeşte'yi olası zirve için önerdiğini hatırlatarak, teknik hazırlık için hem Trump hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Başbakan Orban, "Macaristan hazır durumda. Dolayısıyla ABD ve Rusya aralarında bir barış zirvesinin gerekli olduğuna inanırlarsa, Budapeşte bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaktır ve biz de hazırız." dedi.

Kaynak: AA

Afganistan’da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 110’a çıktı Afganistan'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 110'a çıktı
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Belediye Başkanı duyurdu: Şampiyon takıma yeni stat müjdesi Belediye Başkanı duyurdu: Şampiyon takıma yeni stat müjdesi
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı İsmini anmadığı kişi olay oldu Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
Şampiyon olan kalecinin ilginç üzüntüsü: Daha erken olabilirdik Şampiyon olan kalecinin ilginç üzüntüsü: Daha erken olabilirdik

16:48
Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
