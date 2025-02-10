Ördek Mahallesi'nin İsim Değişikliği: Artık Güzelyurt - Son Dakika
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Ördek Mahallesi'nin İsim Değişikliği: Artık Güzelyurt

Ördek Mahallesi\'nin İsim Değişikliği: Artık Güzelyurt

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki 110 yıllık Ördek Mahallesi'nin ismi, mahallelilerin talebi doğrultusunda Güzelyurt olarak değiştirildi. Muhtar Medet Karakaş, köy isminin alay konusu olmasından dolayı değişikliğe gidildiğini belirtti.

10.02.2025 10:15  Güncelleme: 10:19
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KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinin 110 yıllık Ördek Mahallesi'nin ismi, mahallelilerin başvurusu üzerine Güzelyurt olarak değiştirildi. Mahallenin muhtarı Medet Karakaş, "Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için imza toplayarak belediyeye başvurup köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldıkö dedi.

Afşin ilçenin kırsal Ördek Mahallesi'nin muhtarı Medet Karakaş, 5 ay önce Afşin Belediyesi'ne verdiği dilekçe ile mahallenin isminin Güzelyurt olarak değiştirilmesini istedi. Ekinde, mahallelilerin de imzası bulunan dilekçeyi gündemine alan Afşin Belediye Meclisi, yaklaşık 450 kişinin yaşadığı 200 haneli 110 yıllık Ördek Mahallesi'nin adını Güzelyurt Mahallesi olarak değiştirdi.

'BURADA BİR TANE BİLE ÖRDEK YAŞAMAZ'

Bu durumdan sadece kendisi değil, mahallelilerin de rahatsız olduğunu ifade eden Muhtar Medet Karakaş, "Bu köyün ismi Ördek ama burada bir tane ördek yaşamaz. Bizim köyün ismi alay konusuydu, herkes bizimle dalga geçiyordu. 'Ördek çok mu, ava gelelim' diyorlardı. Çocuklarımız okullara gittiği zaman orada alay konusu oluyordu. Büyüklerimiz olsun, gençlerimiz olsun bir yere gittiğin zaman sürekli alay konusu oluyorduk. O yüzden köylülerimiz arasında toplandık, 'Köyümüzün ismini değiştirelim' dedik. Yaklaşık 200 imza toplayarak belediyemize müracaat ettik. Belediyemiz de uygun gördü. Köyümüz 200 hane ve çoğunlukla alınan bir karar. Köyümüzün hayvan ismiyle anılmasını istemedik. Alay konusu olduğu için köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık. Yakında Ördek Mahallesi tabelasını kaldıracağız, yerine Güzelyurt Mahallesi tabelasını koyacağızö diye konuştu.

Mahalleli de mahallenin isminden dolayı gittikleri her yerde kendileriyle alay edildiğini bu nedenle de isminin değişmesinden memnun olduklarını söyledi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: DHA

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