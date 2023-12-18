 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ördekleri telef eden köpeği yakalayarak ördek kafesine kilitledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ördekleri telef eden köpeği yakalayarak ördek kafesine kilitledi

Samsun'da bir vatandaş, ördeklere saldırarak telef eden sahipli bir köpeği yakalayarak ördek kafesine kilitledi. Olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, köpeğin sahibinin gelmesini bekliyor.

Ördekleri telef eden köpeği yakalayarak ördek kafesine kilitledi
18.12.2023 - 22:42,  Güncelleme: 22:45
Abone Ol

Ördekleri telef eden köpeği yakalayarak ördek kafesine kilitledi

SAMSUN - Samsun'da bir vatandaş ördeklere saldırarak telef eden sahipli bir köpeği yakalayarak ördek kafesine kilitledi.

Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde yaşanan olayda sahil yolunda yürüyüş yapan Olgun Aydoğan, bir köpeğin mahalle sakinlerine ait olan ördeklere saldırarak telef ettiğini gördü. Koşarak köpeği uzaklaştırmaya çalışan vatandaşın çabaları sonuç bulmadı. Pes etmeyen ve ördeklere saldırmaya devam eden köpeği uğraş sonucunda yakalayan Olgun Aydoğan, köpeği ördek kafesine kilitleyerek cezalandırdı. Vatandaş o anları ise cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Olayı anlatan Olgun Aydoğan, "Sahilde turistik tesis bahçesinde ördekler besleyip, müşteriler tarafından ilgi odağı olan sevimli hayvanlar tasmalı beyaz kurt köpeğinin hışmından bir türlü kurtulamıyor. Sahilde yürüyüş yaparken köpeğin ağzından güçlükle birkaç ördeği kurtardım. Baş edemeyince köpeği ördek yumurtalarının da bulunduğu kümese kilitleyerek sahibinin gelmesini bekledim" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Aydoğan, Samsun, Samsun, Hayvanlar, Olaylar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ördekleri telef eden köpeği yakalayarak ördek kafesine kilitledi - Son Dakika


21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27
Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03
Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55
Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42
İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51
Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42
Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29
Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı

Son Dakika
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55 Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
20:42 İsrailli Bakan'dan ''esirlerin dönmediği her gün için bir Kassam mensubu idam edilsin'' çağrısı
19:51 Silahlı saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ece Ronay adli kontrolle serbest bırakıldı
19:42 Evine istediği çorbanın fiyatını duyunca 9 kişiyle restoranı bastı
19:29 Somali Cumhurbaşkanı, oğlunun karıştığı kaza sonrası motokurye Göçer'in ailesini aradı
19:12 Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı
18:42 Asgari Ücret Komisyonu'na katılan işçi konuştu: Bir baba için utanç verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 23:11:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ördekleri telef eden köpeği yakalayarak ördek kafesine kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement