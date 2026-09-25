Ordu Altınordu\'da denizde hareketsiz duran erkek cesedinin kimliği belirlendi

Ordu Altınordu'da denizde hareketsiz duran erkek cesedinin kimliği belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Altınordu'da Şarkiye Mahallesi sahilinde su yüzeyinde hareketsiz duran kişi, çevredekilerin 112'ye ihbarı üzerine denizden çıkarıldı. Denizden çıkarılan erkek cesedinin kimliği belirlendi ve cenaze otopsi işlemleri için Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Şarkiye Mahallesi sahilinde su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce denizden çıkarılan erkek cesedinin, N.A'ya ait olduğu belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Ordu Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA
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