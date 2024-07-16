Ordu'da eski karısını öldüren sanığa müebbet hapis cezası

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde, eski karısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Mükerrem Başarmak (49) ile 4 çocuğu, tarafların bazı yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık Başarmak, pişman ve çok üzgün olduğunu ileri sürerek, "Çocuklarımı görmek üzere Ordu'ya geldim. Hakarete ve aldatılmaya maruz kaldım. Ben böyle olmasını istemezdim." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdiği sanık hakkında takdiri indirim sebebiyle müebbet hapis cezası uyguladı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 28 Ağustos 2023'te boşandığı Ayşe Çetin'i Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde sopayla darp ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mükerrem Başarmak hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlamıştı.

Sanığın, "boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenen iddianame, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Cumhuriyet savcısı, 3 Temmuz'daki duruşmada sunduğu mütalaasında, sanığın tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.