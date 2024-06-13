Ordu'da eski karısını öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, eski karısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, sanık Mükerrem Başarmak (49) ile taraf avukatları katıldı.
Tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından konuşan tutuklu sanık, tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, avukatların dinlenilmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 28 Ağustos 2023'te boşandığı Ayşe Çetin'i Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mükerrem Başarmak hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlamıştı.
Sanığın, "boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenen iddianame, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
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