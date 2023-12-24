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Ordu'da Fırtına Sonucu 1 Okul ve 11 Evde Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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Ordu'da Fırtına Sonucu 1 Okul ve 11 Evde Hasar Meydana Geldi

Ordu'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle 1 okul ile 11 evin çatısı hasar gördü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ilçe belediyeleri tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fırtınanın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için yoğun çaba harcıyor.

Ordu\'da Fırtına Sonucu 1 Okul ve 11 Evde Hasar Meydana Geldi
24.12.2023 - 14:37,
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Ordu'da dün gece etkili olan fırtına nedeniyle kent genelinde 1 okul ile 11 evin çatısı hasar gördü.

Altınordu, Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinde fırtına sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ilçe belediyeleri tarafından hasar tespitine başlandı.

Çalışmalarda, 4 ilçede etkili olan fırtına sonucu 11 ev ve 1 okulun çatısında hasar meydana geldiği belirlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, fırtınanın beraberinde getirdiği olumsuzlukların ortadan kaldırılması için ekiplerin seferber olduğu belirtildi.

Fırtınadan en çok Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinin etkilendiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırtına öncesi tedbirleri alan ve teyakkuz halinde olan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyu yaşanan olumsuzlukları gidermek için yoğun çaba harcadı. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi ile itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla çatı ve tabela uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi birçok olaya anında müdahale edildi. Ekipler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ordu'da Fırtına Sonucu 1 Okul ve 11 Evde Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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