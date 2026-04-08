Ordu\'da Güvenlik Bilgilendirme Etkinliği

Ordu'da polis ekiplerince halkın güvenliğine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Altınordu ilçesindeki alışveriş merkezinde kurulan stantlarda, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşlara birimleriyle ilgili çeşitli bilgiler verdi.

Ekipler, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ve Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) faaliyetleri ile dolandırıcılık, hırsızlık, güvenli internet kullanımı gibi konuları da anlattı.