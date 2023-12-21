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Ordu'da Kadınlar Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Kurslarında Deneyim Kazanıyor - Son Dakika
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Ordu'da Kadınlar Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Kurslarında Deneyim Kazanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) tarafından açılan yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarına katılan kadınlar, Türk mutfağından dünya mutfağına kadar çeşitli yemek ve pasta yapımını öğreniyor. Kursiyerler, uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı olarak eğitim alarak meslek ediniyor ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeler alıyor. Kadınlar, pancar çorbasını tanıtmak için çaba gösteriyor.

Ordu\'da Kadınlar Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Kurslarında Deneyim Kazanıyor
21.12.2023 - 16:36,
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Ordu'da yaşayan kadınlar, yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarında deneyim kazanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarınca (ORMEK) açılan yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarının ilgi gördüğü belirtildi.

Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki ORMEK'lerde bu alanda açılan aşçı yardımcılığı, yaş pasta yapımı, Gaziantep mutfağı, aşçı çırağı, pastacı çırağı ve kadayıf yapımı kurslarında eğitimler verildiği aktarılan açıklamada, kursiyerlerin katıldıkları kurslarda Türk mutfağından dünya mutfağına sayısıyız türde yemek ve pasta yapımını öğrendiği kaydedildi.

Haftanın belirli günlerinde ORMEK mutfaklarında uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak eğitim alan kursiyerlerin profesyonellik kazanarak meslek edindiği ifade edilen açıklamada, belirlenen azami eğitim saatlerini tamamlayan kursiyerlerin, kurs sonunda ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeleri almaya hak kazandığı anlatıldı.

Açıklamada, Ordulu kadınların karalahana çorbasının, dünya mutfağından otantik yemek tariflerinin de paylaşıldığı bir platformda yayımlanan "dünyanın en kötü yemekleri" listesine alınmasını kabul etmediği vurgulanarak, "Yiyecek ve içecek hizmetleri kurslarına katılan kadınlar duruma tepki göstererek pancar çorbası yapımına ağırlık verdi. 'Bizim sofralarımızın baş tacı pancar çorbasıdır' diyen kadınlar pancar çorbasını tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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