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Ordu'da kamyonet devrildi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da kamyonet devrildi, 4 kişi yaralandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ordu\'da kamyonet devrildi, 4 kişi yaralandı
12.12.2023 - 15:05,
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Ordu'nun Kumru ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Emrah Çelenk yönetimindeki 52 EC 345 plakalı kamyonet, ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ali Emrullah Günbatı, Efehan Dalmış ve Özgür Cin, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Çelenk'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ordu'da kamyonet devrildi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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