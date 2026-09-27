Ordu\'da kazada hayatını kaybeden gazeteci Gülyalı\'da toprağa verildi

Ordu'da, 9 Eylül'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden gazetecinin cenazesi toprağa defnedildi.

Kentte yayın yapan Ordu Boztepe TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Biran Yılmaz (38) için Altınordu ilçesindeki Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Gülyalı ilçesi Gülistan Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan Dursun Biran Yılmaz'ın 27 Eylül 2020'de evlendiği, 6. evlilik yıl dönümünde toprağa verildiği öğrenildi.