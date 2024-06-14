Ordu'da otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Defne Nur Karataş'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Ordu'da otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Defne Nur Karataş'ın cenazesi toprağa verildi

Ünye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Defne Nur Karataş'ın cenazesi, Yavi Mahallesi'ndeki Paskara Camisi'nde düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığında defnedildi. Okulunda da anma töreni düzenlendi.

14.06.2024 15:25
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Ordu'da otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Defne Nur Karataş'ın cenazesi, toprağa verildi.

Ünye ilçesinde dün yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Defne Nur için Yavi Mahallesi'ndeki Paskara Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, annesi Neslihan, babası Hasan ve 5 yaşındaki kardeşi Yaman Karataş'ın yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İlkokul birinci sınıf öğrencisi Defne Nur'un cenazesi, namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

Defne Nur için okulunda anma töreni düzenlendi

Anafarta İlkokulu 1-B sınıfı öğrencisi Defne Nur Karataş için okulunda anma töreni organize edildi.

Sınıf öğretmeni Semra Kefeli, öğrencisinin sırasına "Seni unutmayacağız Defne Nur" yazılı fotoğrafı ve karnesini, arkadaşları ise karanfil bıraktı.

Okul Müdürü Muhammet Yiğit, Defne Nur'un vefatı dolayısıyla yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Karne törenini ertelediklerini belirten Yiğit, Karataş ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan 52 ADN 614 plakalı otomobilin sürücüsü M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Defne Nur Karataş'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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