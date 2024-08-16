Ordu'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ordu'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu\'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında, hendeğe düşüp takla atan otomobildeki sürücü ve yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

16.08.2024 12:59
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ORDU'da hendeğe düşüp takla atarak istinat duvarına çarpan otomobildeki sürücü Yaşar Özyurt (31) ile yanındaki arkadaşı Murat Hasan Öztürk (39), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi Ordu-Ulubey kara yolunda meydana geldi. Delikkaya Kavşağı'na gelen Yaşar Özyurt'un kullandığı 52 ACS 493 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak hendeğe düşüp, takla atarak istinat duvarına çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yaşar Özyurt ile yanındaki Murat Hasan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. 2 arkadaşın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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