Ordu'da Plaj ve Kıyılar Yeni Sezon İçin Hazırlanıyor

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Ordu Büyükşehir Belediyesince plaj ve kıyılar yeni sezon için halkın kullanımına hazırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerince havanın ısınması ile plaj ve kıyılarda çalışma başlatıldı.

Ekipler, denize kıyısı bulanan Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde 2'si mavi bayraklı olmak üzere 23 plajda kum ve çevre temizliği, soyunma kabini, duş, tuvalet, çeşme, gözetleme kulesi gibi yapıların yerleştirilmesi ve bunların bakım ve temizliğini yapıyor.