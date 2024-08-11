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Ordu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Yol ulaşıma kapandı

ORDU - Ordu'da öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı, su birikintisinin olduğu yol geçici olarak ulaşıma kapandı.

Altınordu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğlen saatlerinde etkisini arttıran sağanak, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede etkili olan yağışta bazı sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler ve vatandaşlar geçmekte güçlük çekti.

Yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Şirinevler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi, sağanak nedeniyle oluşan su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin iş makinesi desteğiyle bölgede yaptığı çalışmaların ardından yol yaklaşık 20 dakika sonra yeniden ulaşıma açıldı. Bu esnada polis ekipleri, yolu kullanmak isteyen sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi. Vatandaşlar da ekiplerin çalışmalarına yardımcı oldu.

Vatandaşlar, birden etkili olan sağanak sonrası yolda su birikintisinin olduğunu, yağışın devam etmesiyle birlikte yolun tamamen ulaşıma kapatıldığını söylediler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulunmuştu

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan uyarıda, 11 Ağustos öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, aynı günün akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirilmişti. Aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen uyarıda, sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilmişti.