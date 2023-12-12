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Ordu'da salça kavanozunda uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Ordu'da salça kavanozunda uyuşturucu bulundu

Ordu'da durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada, salça dolu kavanozun içine gizlenmiş 142 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Ordu\'da salça kavanozunda uyuşturucu bulundu
12.12.2023 - 15:15,  Güncelleme: 15:23
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde salça kavanozunun içerisine sakladıkları uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptıkları arama sonucu salça dolu kavanozun içerisine gizlenmiş ve tek paket halinde 142 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine araçta bulunan B.K. (24) ile A.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - ORDU

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Altınordu, Ordu, Cezaevi, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da salça kavanozunda uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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