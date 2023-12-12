Ordu\'da salça kavanozunda uyuşturucu bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde salça kavanozunun içerisine sakladıkları uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptıkları arama sonucu salça dolu kavanozun içerisine gizlenmiş ve tek paket halinde 142 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine araçta bulunan B.K. (24) ile A.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - ORDU