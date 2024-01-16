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Ordu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaca tutunan kişi ayakta kaldı - Son Dakika
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Ordu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaca tutunan kişi ayakta kaldı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, bir kişinin Atatürk Caddesi'nde yürürken dengesini kaybetmesine neden oldu. Ancak kişi, kaldırımdaki ağaca tutunarak ayakta kalmayı başardı ve yoluna devam etti. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, şiddetli rüzgarın kısa sürdüğünü ve ilçede olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.

Ordu\'da şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaca tutunan kişi ayakta kaldı
16.01.2024 - 14:51,
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir kişinin, şiddetli rüzgarda ağaca tutunarak ayakta kalması kameraya yansıdı.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, bazı iş yerleri önündeki tezgah ve malzemeleri uçurdu.

Bu sırada Atatürk Caddesi'ndeki kaldırımda yürüyen bir vatandaş, rüzgarın etkisiyle dengesini kaybetti.

Kaldırımdaki ağaca tutunarak ayakta kalmayı başaran kişi, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yoluna devam etti. Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, şiddetli rüzgarın etkili olduğunu ancak kısa sürdüğünü belirterek, ilçede şu ana kadar olumsuz yönde ihbar almadıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ordu'da şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaca tutunan kişi ayakta kaldı - Son Dakika
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