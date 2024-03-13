Ordu'da silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ordu'da silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Ordu\'da silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Ordu'da yapılan silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, şarjör, mermi, sikke ve tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, 8'i adliyeye sevk edildi.

13.03.2024 12:50
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Ordu'da düzenlenen silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürdürdükleri 3 aylık teknik takip sonucu belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin, eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 14 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 24 şarjör, 206 mermi, 3 sikke, el yazması tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ile tabancalara ait çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetten serbest bırakılırken, E.A. (53), Y.K. (60), M.G.S. (61), N.K. (74), R.Z. (66), C.A. (61), A.D. (68) ve M.Y (70) adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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