Ordu'da tarım aracı ve aletleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da tarım aracı ve aletleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Ordu\'da tarım aracı ve aletleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Bolaman Mahallesi'nde pat pat olarak bilinen tarım aracı ve çeşitli aletlerin çalınmasıyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen B.Ö. ve İ.B. isimli şüpheliler tutuklandı, E.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Çalınan tarım aracı ve diğer aletler sahibine teslim edildi.

21.02.2024 13:49  Güncelleme: 13:51
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Ordu'da tarım aracı ve aletleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Fatsa ilçesinin Bolaman Mahallesi'nde pat pat tabir edilen tarım aracı ile çeşitli aletlerin çalınmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü araştırma sonrası, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler B.Ö, İ.B. ve E.A yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edilen B.Ö. ve İ.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan çalınan tarım aracı ve diğer aletler sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Bolaman, Fatsa, Ordu, Tarım, Güvenlik, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da tarım aracı ve aletleri çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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