Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ordu Çevre Yolu'nun Karacaömer Mahallesi mevkisinde, Can Hoşgör (42) yönetimindeki 34 PR 7865 plakalı otomobil, yolun cep bölümünde park halindeki 19 ADS 388 plakalı tıra çarptı.
Kazada, otomobildeki Leyla Güler (72) ile Şifa (39) ve Ali Eymen Hoşgör (12) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Güler, Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Ordu'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?