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Ordu'da trafik kazası: 2 kadın yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da trafik kazası: 2 kadın yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, taksi sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi sonucu 2 kadın yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Ordu\'da trafik kazası: 2 kadın yaralandı
23.01.2024 - 16:54,
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kadın yaralandı.

Umut H. yönetimindeki 52 T 0520 plakalı taksi, emniyet kavşağındaki yaya geçidinde, kırmızı ışıkta geçen Suna K. (59) ve Semiha B'ye (57) çarptı.

Kazada ağır yaralanan iki kadın, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahtaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.?

Kaynak: AA
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