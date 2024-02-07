Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ordu\'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları otomobilde yapılan aramada 55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. M.G. adlı şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, C.T. hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

07.02.2024 14:09
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Ekipler, araçta ve şüpheliler C.T. ve M.G'nin üzerinde yaptıkları aramada 55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, C.T. hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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