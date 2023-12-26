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Ordu'da Yeni Yıl Öncesi Zabıta Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Ordu'da Yeni Yıl Öncesi Zabıta Denetimleri Devam Ediyor

Ordu'da zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için iş yerleri ve işletmelerde denetimler yapmaktadır. Denetimlerde hijyen, fiyat etiketi, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı gibi konular incelenmekte ve kusurlu görülen iş yerlerine idari ve cezai işlemler uygulanmaktadır. Denetimlerin aralıksız ve planlı şekilde devam edeceği vurgulanmıştır.

Ordu\'da Yeni Yıl Öncesi Zabıta Denetimleri Devam Ediyor
26.12.2023 - 15:06,
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Ordu'da zabıta ekipleri, yeni yıl öncesi denetimlerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, yılbaşı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için iş yerleri ve işletmelerde denetim yaptığı belirtildi.

Halk sağlığını tehdit edebilecek, haksız kazanç elde edilmesini sağlayacak her türlü olumsuzluğun önüne geçilmek istendiği vurgulanan açıklamada, denetimlerde hijyen, fiyat etiketi, fiyat ile kasa arasındaki kontrollerin yanı sıra iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, işletme kayıt belgesinin incelendiği kaydedildi.

Yapılan denetimler sonucu kusurlu görülen iş yeri ve işletmelere idari ve cezai işlemlerin uygulandığı belirtilen açıklamada, denetimlerin aralıksız ve planlı şekilde devam edeceği, vatandaşların haklarının korunacağı ve mağdur edilmesine müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların da herhangi bir olumsuzluk durumunda zabıta ekiplerine konuyu bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA
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