Ordu Fatsa'da 973 litre sahte alkole operasyon düzenlendi, 1 şüpheli gözaltında

Ordu Fatsa'da 973 litre sahte alkole operasyon düzenlendi, 1 şüpheli gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatsa ilçesindeki bir evde yaptığı aramada 973 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ordu'da 973 litre sahte alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Fatsa ilçesindeki bir evde arama yapan ekipler, 973 litre sahte alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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