Ordu Fatsa'da kamyona çarpan minibüste 1 kişi öldü, 18'i öğrenci 23 kişi yaralandı

Ordu Fatsa'da kamyona çarpan minibüste 1 kişi öldü, 18'i öğrenci 23 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Fatsa ilçesinde karşı şeride geçen kamyona yolcu minibüsü çarptı; kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 18'i öğrenci 23 kişi yaralandı. Sürücüler ve minibüsteki yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18'i öğrenci 23 kişi yaralandı.
M.A.Ö. yönetimindeki 52 TA 523 plakalı kamyon, Fatsa-Kumru-Korgan kara yolu Ayazlı Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Yol üzerinde duran kamyona H.İ.A. idaresindeki 52 M 2557 plakalı yolcu minibüsü çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüsteki yolculardan Ş.S. (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ve minibüsteki 18'i öğrenci 23 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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