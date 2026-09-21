Ordu Fatsa\'da metruk evde çıkan yangını itfaiye söndürdü, ev kullanılamaz hale geldi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beyceli Mahallesi'ndeki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, metruk ev kullanılamaz hale geldi.