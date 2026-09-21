Ordu Fatsa\'da metruk evde çıkan yangını itfaiye söndürdü, ev kullanılamaz hale geldi

Ordu Fatsa'da metruk evde çıkan yangını itfaiye söndürdü, ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'ndeki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında metruk ev kullanılamaz hale geldi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Beyceli Mahallesi'ndeki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, metruk ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?