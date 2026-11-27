Ordu Fatsa'da sanayi sitesindeki yangın çevredeki 4 iş yerine zarar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Özel Sanayi Sitesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın çevredeki iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 4 iş yerinde hasar oluştu, Fatsa Kaymakamı Mustafa Ünver Böke bölgede incelemede bulundu.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sanayi sitesinde çıkan yangın 4 iş yerinde hasara yol açtı.
Fatsa Özel Sanayi Sitesi'nde İsa Uza'ya ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye erlerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle 4 iş yerinde hasar meydana geldi.
Öte yandan, Fatsa Kaymakamı Mustafa Ünver Böke bölgede incelemede bulundu, bilgi aldı.
Kaynak: AA
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