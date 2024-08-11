Ordu, Giresun ve Trabzon'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji, Ordu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerine kadar doğu ilçelerinde kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Giresun ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, bugün saat 11.40'ta başlayan yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında saat 23.59'a kadar yerel kuvvetli yağış bekleniyor. MGM, yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.