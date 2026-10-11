Ordu GSİM, Hentbol 1. Lig B Grubu ilk haftasında Taşova Belediyespor'a 34-21 yenildi

Ordu GSİM, Hentbol 1. Lig B Grubu ilk haftasında Taşova Belediyespor'a 34-21 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu ilk hafta maçında Taşova Belediyespor, Ordu GSİM'i 34-21 mağlup etti. Maçın ilk yarısı 13-11 ev sahibi üstünlüğüyle geçilirken karşılaşmayı AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kaymakam Turan Bayram ve Belediye Başkanvekili Uğur Yeşil izledi.
Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu ilk hafta maçında Taşova Belediyespor, Ordu GSİM'i 34-21 mağlup etti.
Taşova Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi Taşova Belediyespor 13-11 önde bitirdi.
Maçı AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kaymakam Turan Bayram, Belediye Başkanvekili Uğur Yeşil ve taraftarlar izledi.
Kaynak: AA
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